Auf dem Papier sind Change-Prozesse immer einfach – ein paar Veränderungen hier, ein neues Organigramm da. Doch die wahre Herausforderung liegt meist darin, den Wandel auch in der Unternehmenskultur zu verankern. Der Spruch "Culture Eats Strategy for Breakfast", von dem wir den Titel dieses Newsletters abgeleitet haben, spricht vielen Change-Managern daher aus der Seele. Die strategische Transformation würde ja gelingen, wenn die Unternehmenskultur nicht so veränderungsresistent wäre. Und kulturelle Veränderungen, das wissen wir alle, sind ungeheuer schwer in Gang zu setzen.