Strategie zum Frühstück Bleiben Sie flexibel!

Genau dieser Gaspreis fiel dann 2014 um 67 Prozent - ein Ausmaß, das niemand erwartet hätte. Dank der strategischen Vorarbeit fiel es CMS leichter, nun von Kohle zu Gas wechseln. In den Folgejahren wurde das Unternehmen zu einem den rentabelsten Energieversorgern des Landes.

"In unsicheren Zeiten ist Flexibilität Gold wert", schreiben die Autoren. Managerinnen und Manager sollten Strategieentwicklung deshalb als einen kontinuierlichen Prozess betrachten. "Diejenigen, die ihn einsetzen, werden sich in den nächsten Jahrzehnten einen Vorsprung verschaffen – und diesen auch halten können. Wer hingegen am Prinzip ,Erst planen, dann umsetzen' festhält, könnte unwiderruflich abgehängt werden."