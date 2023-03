Wie also sollen Sie reagieren? Vielleicht hilft Ihnen das Folgende bei Ihrer Entscheidung: Der wichtigste Moment beim Umgang mit Klatsch und Tratsch ist nicht der, nachdem Sie ihn gehört haben. Es ist jener, in dem Sie ihn hören. In einer idealen Welt hätte Beth Gareth gesagt, dass sie sich verpflichtet fühle, Sie über seine Äußerungen zu informieren. Es sei denn, er wäre bereit, dies selbst zu tun. Da Beth dies aber versäumt hat, müssen Sie nun entscheiden, ob Sie zusätzlich Öl ins Feuer gießen und die Lästerei fortsetzen wollen. Oder ob Sie anbieten, in einen offenen Austausch zu gehen und eine verantwortungsvolle Kommunikation in Gang setzen.