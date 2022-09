3. Finden Sie Ihren Partner

Felix ergriff die Chance, über die Krankenversicherung hinaus nach Unternehmen zu suchen, die einen ähnlichen Weg hinter sich hatten und Technologien nutzen, um für Kunden wertvoller zu werden und sich einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.

Er landete bei den Marktführern im australischen Bankensektor: Die Commonwealth Bank, Westpac, die National Australia Bank und ANZ. Sie hatten eine ähnliche Veränderung durchgemacht, um an fast jedem Kontaktpunkt ein digitales Erlebnis zu bieten. Felix befasste sich mit den Banken und konnte daraus lernen, was für sie erfolgreich gewesen war und – was ebenso wichtig ist – was nicht.

Ihre Erfahrungen zeigten Felix, wie er Automatisierung nutzen konnte, um die Kundenerfahrung zu verbessern und Innovationen voranzutreiben, zum Beispiel durch die Entwicklung einer Kunden-App. Er konnte so auch herausfinden, welche technischen Fähigkeiten sein Unternehmen benötigen würde, um diese Veränderungen vorzunehmen.

In einem der größten Kosmetikunternehmen der Welt untersuchte Tony, einer der Vorstandvorsitzenden, den österreichischen Getränkehersteller Red Bull. Er war beeindruckt davon, wie effektiv Red Bull seine Zielgruppen über seine unterschiedlichen Kanäle verwaltet. Sein Unternehmen ging sogar eine Kooperation mit Red Bull ein für eine Männerpflege- und Hautpflegereihe. Daraus entwickelte sich eine Strategie, um eine gemeinsamen Zielgruppe – junge Männer – zu erreichen. Sie starteten das Projekt in der großen australischen Supermarktkette "Woolworths", um gemeinsam für das Kosmetikunternehmen und Produkte von Red Bull zu werben.

Dann ist da noch Emma, die ein sozial orientiertes Unternehmen leitet, und Menschen mit krimineller Vergangenheit beschäftigt. Das Unternehmen verpackt und liefert Lebensmittel an Büros und Fabriken. An Sozialunternehmen wird immer wieder kritisiert , dass ihnen eine tragfähige Strategie fehlt. Und auch Emma muss die Leistung ihrer Firma steigern, um erfolgreich zu sein.