Die Grafik aus einer Umfrage des Projektmanagementsoftware-Anbieters Nordantech zeigt, welche Transformationsmaßnahmen Unternehmen in den vergangen vier Jahren bevorzugt haben. Besonders auffällig: die steil ansteigende rote Kurve, hinter der sich die enormen Preissteigerungen des vergangenen Jahres verbergen. "Trotz massiver Einsparungsbemühungen mussten und müssen viele Unternehmen – gerade in engmargigen Wertschöpfungsketten – auf diese Maßnahme zurückgreifen", heißt es in der Studie, für die 462 Expertinnen und Experten für Transformation befragt wurden. "Doch bietet der allgemeine Preissteigerungstrend auch Potenzial für Mitnahmeeffekte."