Auch Rohstoffe stehen im Fokus. Nicht in fernen Welten, sondern erst einmal in Erdnähe – auf dem Mond. Für die nächsten zehn Jahre sind bereits 70 kommerzielle Mondexpeditionen geplant. Das Unternehmen Orbit Fab will beispielsweise Wasservorkommen auf dem Erdtrabanten anzapfen und "Weltraumtankstellen" für Satelliten aufbauen.

Andere wollen weiter ins Sonnensystem hinaus: Der Raketenentwickler Relativity Space plant einen "Industriestandort" auf dem Mars, das Start-up AstroForge will Rohstoffe von Asteroiden abbauen.

Die größte Vision hat Amazon-Gründer Jeff Bezos. Er will mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin gleich unseren ganzen Planeten retten, indem er die Schwerindustrie ins All verbannt. Ziel sei, "sämtliche umweltverschmutzende Branchen in den Weltraum zu verlagern und die Erde als das zu erhalten, was sie ist: ein Juwel von einem Planeten".