Ich spiele mit Leidenschaft Keyboard in einer Coverband. Deshalb freute ich mich sehr über eine Idee, die Kollegen vor Jahren unserer Geschäftsführung im Verlag vorstellten: Sie wollten einen Wettbewerb für Nachwuchsbands ins Leben rufen. Der Pitch war so gut, dass er es im Auswahlprozess des unternehmensinternen Innovationswettbewerbs in die letzte Runde schaffte. Ich sah vor meinem inneren Auge schon Ed Sheeran zur Auftaktparty einschweben und mir Tipps für einen neuen Song geben. Doch am Ende entschied sich das Auswahlkomitee gegen die Idee.