Die Videoanalyse

Alexander Osterwalder, CEO der Strategieberatung Strategyzer , zeigt in seinem neuen Video exklusiv für den Harvard Business manager, wie das gelingen kann. (Das Video können Sie direkt unter diesem Link anschauen.)

Grundsätzlich gibt es drei Ausgangspunkte:

Ein Start-up entwickelt sein erstes Geschäftsmodell. Ein Unternehmen transformiert sein Geschäftsmodell. Ein Unternehmen managt ein Portfolio aus verschiedenen Geschäftsmodellen.

Ein Start-up gründen. Als Beispiel für die erste Variante nennt Osterwalder Patagonia. Der Outdoorhersteller hat folgende Mission: "We're in business to save our home planet" (auf Deutsch etwa: "Wir machen Geschäfte, um unseren Heimatplaneten zu retten."). Das Geschäftsmodell beruht auf der Annahme, dass Kundinnen und Kunden höhere Preise akzeptieren, wenn das Wertversprechen explizit an Nachhaltigkeit gekoppelt ist. In seinem Video führt Osterwalder aus, wie sich das in einem Business Model Canvas niederschlägt.