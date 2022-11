Was ist ein "Staranalyst"?

In China gibt es ein einflussreiches jährliches Ranking von Börsenanalysten durch Fondsmanager und andere institutionelle Anleger. Sie wird von der Zeitschrift "New Fortune" veröffentlicht. Diejenigen, die in dieser Rangliste ganz oben stehen, erhalten oft eine enorme Gehaltserhöhung von ihrem Arbeitgeber. In unserer Studie waren die Staranalysten diejenigen, die es ins "New Fortune"-Ranking geschafft hatten.

Was ist an Ihren Ergebnissen überraschend? Weiß nicht jeder, dass schöne Menschen es im Leben leichter haben?

Es ist ein kontroverses Thema, ob Schönheit in der Finanzbranche eine Rolle spielen sollte. Als wir die Arbeit bei verschiedenen Konferenzen einreichten, erhielten wir viel Kritik. Die Finanztheorie geht davon aus, dass die Akteure rational sind und es nur monetäre Vorteile gibt. Diese Annahme ist in der wissenschaftlichen Gemeinschaft so fest verankert, dass viele Forscherinnen und Forscher es nicht akzeptieren, wenn man andere Faktoren wie Geschmack oder Aussehen einbezieht.

Gilt dieser Effekt für Männer und Frauen gleichermaßen? Ich erinnere mich an eine andere Untersuchung , nach der schöne Frauen am Arbeitsplatz als weniger kompetent wahrgenommen werden.

Wir haben Männer und Frauen getrennt untersucht, aber keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Tatsächlich wurden unsere Ergebnisse in erster Linie von männlichen Analysten erzielt. In China ist die überwiegende Mehrheit der Analysten männlich, ebenso wie die Manager von Unternehmen. Aber es geht nicht um geschlechtsspezifische Unterschiede, sondern darum, wie körperliche Attraktivität interpretiert wird. Sie vermittelt den Menschen ein Gefühl des Vertrauens. Eine gut aussehende Person hat es leichter als eine unscheinbare Person, bei anderen Vertrauen zu gewinnen. Studien zeigen, dass attraktive Menschen im Schnitt positiver und umgänglicher sind sowie besser kommunizieren können, weil ihre Kindheitserfahrungen positiver waren.

Eine offensichtliche Schlussfolgerung wäre, dass Unternehmen bei der Einstellung von Analysten die körperliche Attraktivität als Kriterium heranziehen sollten. Was ist Ihre Meinung dazu?

Nein, so wollen wir unsere Forschung nicht verstanden wissen. Unsere Botschaft ist, dass der Schönheitseffekt darauf zurückzuführen ist, dass attraktive Analysten besser an Informationen kommen. Analystinnen und Analysten müssen also gut mit Managern kommunizieren und soziale Netzwerke aufbauen können. Als Forscher können wir diese Fähigkeiten nicht direkt beobachten, daher nehmen wir Attraktivität als Ersatz. Personalverantwortliche können das jedoch im persönlichen Gespräch herausfinden. Diese Fähigkeiten sollten dann für Einstellungen entscheidend sein, nicht Schönheit.