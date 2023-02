Ja, ziemlich. In der Forschung ist kaum ein anderer Faktor bekannt, der einen so starken Effekt auf Einkommensunterschiede hat. Auf den zweiten Blick ist das Ergebnis aber nicht mehr so überraschend. Geduldige Menschen sind zukunftsorientierter. Sie sparen mehr und investieren in Bildung und physisches Kapital. Das trägt dazu bei, dass sie produktiver sind und ein höheres Einkommen erzielen.