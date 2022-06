VR als KunstDas Silk Road Festival in Hamburg bekam 2021 sein eigenes Metaverse: Besucher konnten per VR-Brille in eine 3-D-Welt eintauchen und den Musiker (sitzend) als Avatar kennenlernen. Wer die VR-Brille aufsetzte, wurde gleichsam selbst zum Teil einer Kunstinstallation.

Foto: Jewgeni Roppel