"Für Juristen, Berater oder Wirtschaftsprüfer wird es künftig schwieriger, einen ersten Job zu finden", sagt KI-Experte Damian Borth. Borth ist Direktor des Instituts für Informatik an der Universität Sankt Gallen und unser Gesprächspartner in der neuen Podcast-Folge von Team A. Der Grund: Die Einsteiger in diesen Bereichen führten in ihren ersten Berufsjahren vor allem Recherchen durch, die sie dann für ihre Vorgesetzten zusammenfassten. Und genau diese Aufgaben würden mittlerweile als typische Domäne von ChatGPT & Co. gelten. "Wir werden uns als Gesellschaft überlegen müssen, wie wir den Einstieg in solche Berufsfelder künftig noch ermöglichen", so Borth weiter.