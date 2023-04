Beherrschten Vorgesetzte diese Kompetenz, mache sich dies in ihrem Team und schließlich in der gesamten Organisation positiv bemerkbar, so Harfoush weiter: "So wie sich Stress auf andere überträgt – ein Instinkt, der uns früher das Leben gerettet hat – so kann sich auch innere Ruhe auf die eigene Organisation übertragen". Die Digital-Anthropologin nennt dieses Phänomen "Co-Regulierung" – eine Fähigkeit, die unbedingt ins Repertoire moderner Management-Skills gehöre.