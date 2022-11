Natürlich funktionierten nicht alle Geschäftsideen so gut. Eine Investition in den Gebrauchtwagenhandel hat sich nicht ausgezahlt, ebenso ein Ausflug ins Immobiliengeschäft. "Aber Ping An hat sehr viel daraus gelernt", sagt Osterwalder. Die Erfahrungen dienten dazu, bestehende, junge Unternehmen besser bewerten zu können – um dann in die richtigen Kandidaten investieren zu können.

PS: Der Londoner Strategieprofessor Michael G. Jacobides führt den Erfolg von Ping An auch auf den Aufbau eines umfassenden Ökosystems zurück. In der Managementliteratur bezeichnen Ökosysteme Partnerschaften, die Unternehmen mit Lieferanten, Händlern oder Konkurrenten eingehen. Im besten Fall entsteht so ein Netzwerk, das allen Partnern Wettbewerbsvorteile bietet. Den Artikel "Wettbewerb der Ökosysteme" finden Sie unter diesem Link .