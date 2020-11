Unternehmensführung In fünf Schritten zum nachhaltigen Unternehmen

Langfristig führt an umweltfreundlichem Wirtschaften kein Weg vorbei. Die Kunden verlangen immer häufiger grüne Produkte, und weltweit treten immer mehr Ökogesetze in Kraft. So verändern Sie Ihr Unternehmen stufenweise, um Ökologie als Motor für Innovationen zu nutzen - und die Wettbewerber hinter sich zu lassen.