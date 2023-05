Den meisten Managerinnen und Managern ist natürlich klar, dass Nachhaltigkeit wichtig ist. Es gibt kaum ein Unternehmen, das sich nicht mit seinen CO 2 -Emissionen, mit Stromsparen oder Energiemanagement beschäftigt. Auch unser Verlag versucht, seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Unter anderem kommt meine Gehaltsabrechnung nicht mehr per Post, sie wird als Datei in einem geschützten Bereich im Internet hinterlegt. Ich überlege noch, ob ich es mit meinem grünen Gewissen vereinbaren kann, sie zu Hause auszudrucken.

Potenzial für ein neues Wirtschaftswunder

Digitale Gehaltszettel sind nur ein Beispiel für die vielen Prozesse, an denen Unternehmen derzeit feilen. Philip Meissner zufolge genügen derartige Maßnahmen jedoch nicht. Der Strategieprofessor an der ESCP Business School in Berlin hat die Nachhaltigkeitsstrategien deutscher Mittelständler untersucht – und kommt zu dem Ergebnis: "Über dem Bemühen, Emissionen zu verringern, verpassen sie den entscheidenden Schritt: die Entwicklung eigener Green-Tech-Produkte. Genau hier liegt der eigentliche Markt."