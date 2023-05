Kellermann offenbarte ihre Identität, trans Frau zu sein, eher zufällig kurz nach ihrer Beförderung zur Studio-Leiterin, als sie 2019 auf dem Weg in den Urlaub einer Kollegin begegnete. "Ab dieser Sekunde war Georg begraben. Er war weg, vorbei, es ging nicht mehr", so Kellermann im Podcast-Gespräch. Nach dem Urlaub kehrte Georgine zurück ins Büro.

Angelehnt an repräsentative Befragungen in den USA geht die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. davon aus, dass mindestens 0,6 Prozent der Menschen in Deutschland trans sind. Das käme einer Kleinstadt gleich. In den Büros, Kantinen oder Werkshallen hierzulande sieht man sie allerdings kaum. Das liegt nicht zuletzt am Arbeitsklima in Deutschland.