Howe rät deshalb, sich zunächst zu fragen: "Vor welchen Herausforderungen steht die Gruppe oder Person, die ich angreife?" Dann sollten Sie signalisieren, dass Sie sich um Ihr Gegenüber sorgen, aber sein Verhalten nicht in Ordnung finden. Ob das Feedback nun an Mitmenschen, Vorgesetzte oder Konzerne gerichtet sei: "Menschen, die kritische Botschaften übermitteln, können besser überzeugen, wenn sie die Kritik mit Bedacht äußern." © HBm 2023

