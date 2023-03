Probleme sind selten im Alleingang zu lösen. Wenn Sie im Unternehmen eine schwerwiegende Entscheidung treffen müssen, ist vermutlich eine ganze Gruppe an der Entscheidungsfindung beteiligt. Mehr Kollegen können schließlich auch mehr Wissen beisteuern und so am Ende eine bessere Lösung finden, oder? Nicht unbedingt. Einer Gründe dafür ist das Gruppendenken, in das viele Teams verfallen. Sie verlassen sich nur allzu gern auf die Meinung der Vorgesetzten und möchten Widersprüche verhindern: Statt sich in Diskussionen zu verheddern, möchten sie Entschlüsse lieber einträchtig fällen. So kommen Mehrheiten für Entscheidungen zustande, die letztlich kaum jemanden überzeugen. Kein Wunder, denn in Gruppen, die in erster Linie nach Harmonie streben, haben es falsch interpretiertes Expertenwissen und individuelle Vorurteile leicht, sich durchzusetzen.