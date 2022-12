Soziale Skills werden wichtiger

Im Alltag fühlen sich viele Führungskräfte von Emotionen überfordert, etwa wenn Mitarbeiter weinen. Sie ignorieren die Situation oder versuchen, das Problem direkt zu lösen. Beides ist falsch. Gutes Selbstmanagement bedeutet in solchen Fällen, dass wir unsere eigenen Emotionen kontrollieren können und so reagieren, wie es am sinnvollsten ist. In den meisten Fällen sind dies kurze und unterstützende Sätze .