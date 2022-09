Ethos. Ethos ist ein Appell an die Autorität oder Ehrlichkeit des Sprechers. "Er hat 13 Millionen in das Unternehmen investiert", erzählten die Mitarbeitenden von Musks zweitem Start-up, X.com (später PayPal), den Bewerbern. Er hatte das meiste, was er aus dem Verkauf seines ersten Unternehmens gewonnen hatte, in X.com investiert. Und das ist kein Einzelfall. Musk hatte immer viel auf dem Spiel in seinen Unternehmen. Sein ursprüngliches Investment für SpaceX waren 100 Millionen Dollar von den 175,8 Millionen, die er mit dem Verkauf von PayPal verdient hatte. Später investierte er sein gesamtes privates Vermögen in SpaceX und Tesla, bis ihm 2008 das Geld ausging und er sich welches von Freunden leihen musste. Dass für Musk selbst viel auf dem Spiel steht, macht ihn glaubwürdiger und verleiht ihm Autorität.

Pathos. Pathos ist ein Appell an die Gefühle des Publikums. Musk hat mit seinen Unternehmen eine inspirierende Weltansicht geschaffen. Sein Biograf Vance beschreibt die Weltsicht als die "eines verrückten Genies, das vor der größten Herausforderung steht, die je gemeistert wurde." Musks publikumswirksames Auftreten verleiht ihm unorthodoxe Möglichkeiten, Ressourcen zu bündeln. Heutzutage können Elon Musks Tweets Millionen von Kleinanlegern bewegen.

Logos. Logos ist ein Appell an die Logik, oder zumindest an die Simulation von Logik. Laut Musks Kritikern an der Wall Street, sei er in dieser Kategorie am schwächsten. Viele seiner Unternehmen folgen keiner klaren Logik. Deutlich wird das durch die unvorhersehbaren und verwirrenden Wege, wie seine Unternehmen schließlich Lösungen finden. SpaceX wollte beispielsweise ursprünglich das Interesse der Menschen auf das Weltall lenken, in dem es die erste Pflanze auf dem Mars züchten wollte. Die Idee war, ein Gewächshaus so zu verändern, dass es von einer russischen Rakete zum Mars befördert werden konnte. Niemand in der Raumfahrtindustrie glaubte, er würde das schaffen. Dennoch waren einige Ingenieure und Investoren fasziniert von dieser Idee und unterstützten SpaceX, um Musks Vision zu realisieren.

Dieses Beispiel verdeutlicht die logische Undeutlichkeit seines Ansatzes. Musk hat einen Teil seiner früheren Logiken in einer Reihe von "Master Plänen" ausformuliert. Aber die meisten seiner Logiken, wie er Ziele erreichen möchte, bleiben undurchsichtig. Das ist nicht immer unbedingt Musks Schuld, denn bei der Entwicklung neuer Technologien, insbesondere solcher, die neue Märkte erschließen, kann niemand alle Möglichkeiten und was die Technologie bieten wird (und was nicht) vorhersehen. Musks Investoren neigen dazu, sich auf die Zukunft zu orientieren und sind hauptsächlich durch seine Autorität, ihre Gefühle zu ihm und ihre Hoffnungen für die Zukunft motiviert. Zu Musks Vorteil sind genau das die Investoren, die man für seine Art von Problemen benötigt.

Twitter und Musks Strategie?

Zurück zu Musks Versuch, Twitter zu kaufen. Wir werden vielleicht nie wissen, wie ein Musk-Twitter aussehen und funktionieren könnte. Er versucht, den Deal rückgängig zu machen und Twitter hat ihn verklagt, womit die Bühne für einen Rechtsstreit freigegeben ist. Aber hat es im Anbetracht der oben genannten Strategien jemals Sinn ergeben, dass Musk Twitter kauft?

"Wir wollten fliegende Autos. Stattdessen bekamen wir 140 Zeichen", witzelte Peter Thiel, PayPal-Mitbegründer und Risikokapitalgeber, 2013 über Twitter. Insgesamt stellt Musk sich immer eher als der Typ für fliegende Autos dar. Was könnte er dann schon mit Twitter wollen?

Über das letzte Jahrzehnt hat sich die technologische Landschaft verändert und wie und wann Inhalte im Internet kontrolliert werden, ist zu einem kritischen – für die Unternehmen hinter sozialen Medien zu einem existenziellen – Problem herangewachsen. In anderen Worten hat sich die Kontrolle von Inhalten mehr und mehr zu der Art von großem und strategischem Problem entwickelt, welches Musks Interesse weckt.

Allerdings ist es auch eine andere Art von Problem, denn es gibt wenige Anhaltspunkte dafür, dass die Auswirkungen der Erfahrungskurve hier eine Rolle spielen. YouTube wurde vor 17 Jahren gegründet. Reddit vor 16. Facebook beschäftigt mehr Angestellte zum Kontrollieren von Inhalten, als es Mitarbeitende bei SpaceX gibt. Allein diese Unternehmen haben enorm viel Geld und Zeit in den Versuch investiert, das Problem der Inhaltsmoderation zu lösen und haben das Ziel noch nicht erreicht. Und obwohl das Interesse an Stellen bei Twitter nach Musks Ankündigung, das Unternehmen zu übernehmen, um mehr als 250 Prozent gestiegen ist, hat Musk keine Erfahrung mit organisatorischen Veränderungen. Er hat Twitter nicht aufgebaut und das heutige Unternehmen hat nicht die extreme Arbeitskultur wie seine Unternehmen. Es ist unklar, ob seine Übernahme motivierend oder einfach nur demoralisierend wäre.

Dann ist da noch die Frage, ob eine Umstrukturierung nach dem Vorbild seiner anderen Unternehmen – die Herstellung intern zu organisieren und alles urheberrechtlich zu schützen – bei Twitter funktionieren würde. Die meisten Unternehmen entscheiden sich für KI-Moderationstools, die messbar sind, und lagern die menschliche Inhaltsmoderation aus, weil sie mühsam ist und keine technischen Fähigkeiten erfordert. Die vertikale Integration wichtiger, nicht-technischer Aufgaben – wie zum Beispiel das Schweißen bei SpaceX –, hat in Musks Unternehmen die Aufgaben und angrenzende Prozesse verbessert. Hier würde Musks Strategie also einen Vorteil bringen. Weniger klar ist hingegen, wie seine Tendenz zu geschlossenen Systemen zusätzlichen Gewinn schaffen könnte.