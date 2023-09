Überlebensnotwendige Ausgaben sichern Ihre Konkurrenzfähigkeit in der Branche. In der Autoindustrie brauchen Sie schlanke Produktionsprozesse, in der Chemie eine effiziente Rohstoffbeschaffung. Hierfür müssen Sie investieren; das sind Ausgaben, an denen kein Weg vorbeiführt. Aber da Sie hier keinen Wettbewerbsvorteil erzielen können – weil die Konkurrenz diese Themen ebenfalls auf dem Schirm hat –, sollten Sie Ihre Kosten gering halten. Leinwand zufolge geben viele Unternehmen in diesem Bereich zu viel aus, es reiche eine Qualität, die "gut genug" sei.

Warnlicht-Ausgaben sind beispielsweise Ausgaben für die Rechtsabteilung, die Verwaltung oder das Gebäudemanagement. Sie bringen Ihnen keine strategischen Vorteile und sind in der Regel auch nicht nötig, um konkurrenzfähig zu bleiben. Deshalb ist es oft sinnvoll, sie auszulagern oder auf das Minimum zu reduzieren.