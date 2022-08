Entscheiden Sie, ob Sie eine Update-Runde benötigen. Ich wäre nachlässig, wenn ich mich nicht zu dem kontroversen Thema der Status-Updates äußern würde. Damit meine ich den Teil der Besprechung, in dem jeder Teilnehmer einen Statusbericht abgibt. Diese Updates sind bekannt dafür, dass sie viel Zeit in Anspruch nehmen und wenig Nutzen bringen. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, schaffen Sie die Update-Runde ab. Wenn Sie hingegen bereit sind, die Gesprächsrunde mit Themen auszustatten, die wichtig sind, dann sollten Sie den Statusbericht einplanen. Achten Sie jedoch auf eine Zeitbegrenzung und stoppen Sie jeden, der vom Thema abweicht: "Dies ist unsere vierteljährliche Strategiesitzung, also ist das Thema der heutigen Update-Runde der Trend, der Sie entweder begeistert oder Ihnen Angst einflößt."

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie an zu vielen Meetings teilnehmen. Es ist noch wahrscheinlicher, dass Sie an zu vielen schlechten Meetings teilnehmen. In der Regel können Sie schon in den ersten zwei Minuten feststellen, ob Sie Ihre Zeit hier sinnvoll nutzen oder aber verschwenden. Wenn Sie die Sitzung leiten, sollten Sie dafür sorgen, dass sie einen guten ersten Eindruck hinterlässt. Das erreichen Sie, in dem Sie deutlich machen, warum sich die Teilnehmenden in diesem Meeting befinden. Betonen Sie dabei, wie wichtig Gedankenvielfalt ist und welche Beiträge erwünscht sind. Wenn Sie das tun, werden die Teilnehmenden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit mehr Elan in Ihre Besprechungen kommen und die Resultate deutlich mehr Gewinn bringen.