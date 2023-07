Manche Branchen überstehen Krisen besser als andere, weil ihre Angebote auch in schlechten Zeiten gefragt sind. Als erstaunlich krisenfest hat sich das Consulting erwiesen – allen Unkenrufen zum Trotz. Schon 2013 sagten Forscher der Harvard Business School in einem viel zitierten Artikel der Branche schwere Zeiten voraus. In "Die Zukunft der Berater " schrieben sie: "Noch hat die Disruption im Beratungsgeschäft nicht voll zugeschlagen. Doch unsere Beobachtungen lassen erwarten, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist."