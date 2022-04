Büroräume Weniger Leute, gleicher Platz

Weil Büromenschen auch künftig häufiger im Homeoffice arbeiten wollen, müsste die Nachfrage nach Büroraum seit Beginn der Corona-Pandemie eigentlich kontinuierlich abnehmen. Das klingt logisch: Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur noch an drei Tagen in der Woche ins Büro kommen, braucht ihr Arbeitgeber nicht mehr so viel Platz für die Belegschaft wie bisher.