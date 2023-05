Mariam Dombrovskaja, Personalexpertin bei Egon Zehnder, rät, sich unbedingt proaktiv darauf vorzubereiten: "Man sollte immer wieder und in regelmäßigen Abständen ein Gespräch mit sich selbst darüber führen, wer man ist – beruflich wie privat. Fragen dabei können sein: Was treibt mich an? Was läuft im aktuellen Job besonders gut? Und wohin möchte ich mich weiterentwickeln?", sagt die Expertin für die Suche nach Topführungskräften. Wer diese Fragen gut reflektieren und im Gespräch klar beantworten könne, habe schon Pluspunkte gesammelt, so die Headhunterin im Podcast Team A.