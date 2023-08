Start-ups Was das Silicon Valley von Afrika lernen kann

Warum das so ist, haben zwei Nigerianer – eine Beraterin und ein Managementdozent – in einer Studie unter über 200 Topführungskräften aus der afrikanischen Fintech-Branche herausgefunden. "Das Geheimnis liegt womöglich darin, dass sie sich nicht so sehr darauf ausrichten, für Investoren attraktiv zu sein, sondern vor allem darauf, dem stetigen Wandel gerecht zu werden", fassen sie ihre Erkenntnisse zusammen. So zeigten Unternehmen der Finanzbranche in Afrika beispielsweise eine überragende Fähigkeit, wirkliche Veränderungen anzustoßen, indem sie die unterversorgte Bevölkerung ins Finanzsystem integrierten und ihnen Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichten.