Ein paar Tipps:

Gehen Sie in kleinen Schritten vor, und setzen Sie sich zunächst Ziele, die sich relativ leicht erreichen lassen. So dauert es vielleicht länger, bis Sie ans Ziel kommen, aber die Motivationspsychologie zeigt eindeutig, dass Sie auf diese Weise länger am Ball bleiben werden. Schreiben Sie Ihre Ziele auf. Die Wahrscheinlichkeit, sie zu erreichen, steigt einer Untersuchung zufolge dann um 42 Prozent. Setzen Sie sich Ziele, die Ihren Werten entsprechen. Die Forschung deutet darauf hin, dass sich dadurch Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht.

Apropos Werte

Vor einiger Zeit habe ich John Strelecky interviewt, den Bestsellerautor von "Das Café am Rande der Welt" und "The Big Five for Life". Ich fragte ihn, wie Manager aus dem Purpose eines Unternehmens eine Strategie ableiten können. Er sagte, Strategie sei für ihn eine Kombination aus einer kreativen Übung und der anschließenden Aufgabe, jemanden zu finden, der bereits tut, was man selbst auch tun möchte. "Finden Sie ein Unternehmen, das Ihr Ziel bereits auf eine Art erreicht, die auch für Sie funktioniert."