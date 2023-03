Schritt 1: Finden Sie Ihre Werte

Ihre Werte verstecken sich nicht in einem Wandschrank. Selbst wenn Sie Ihre Ideale noch nie explizit formuliert haben, spiegeln sie sich in Ihren Handlungen wider. Hier erfahren Sie, wie Sie diese Werte in den Vordergrund rücken.

1) Denken Sie darüber nach, was Ihnen wichtig ist

Unsere Werte sind nur eine Überschrift, unter der wir die Dinge zusammenfassen, die uns wichtig sind. Fragen Sie sich selbst: Was liegt mir am meisten am Herzen? Machen Sie eine Liste mit allen Dingen, die Ihnen einfallen. Die Liste sollte widerspiegeln, was für Sie persönlich entscheidend ist, und nicht, was andere (Ihre Familie, Freunde, Kollegen) von Ihnen erwarten könnten.