Nehmen Sie sich die Zeit, genau zu überlegen, welche Probleme sich für Sie durch das schlechte Zeitmanagement Ihres Mitarbeiters ergeben: Fehlen Ihnen Informationen, die Sie für wichtige Besprechungen oder Präsentationen brauchen? Sind Sie gestresst, weil er Sie ständig bittet, Dinge in letzter Minute zu überprüfen? Kostet Sie die Trödelei Ihrer Mitarbeiterin Zeit oder Geld? Werden Sie unruhig, wenn es keine gute Kommunikation über den Status gibt? Sobald Sie dies wissen, werden Sie Ihre Feedbackgespräche gezielter führen.

Sagen Sie, was Sie brauchen

Sobald Sie wissen, was Sie stört, können Sie in aller Ruhe erklären, was Sie von Ihren Teammitgliedern benötigen, wann Sie es brauchen und warum Sie es brauchen. Oft empfiehlt es sich auch, Mitarbeitende zu fragen, ob und wie Sie sie unterstützen können, die entsprechenden Informationen zu beschaffen oder Aufgaben zu lösen.

Auch wenn Sie versucht sind, Ihre Frustration über den Stress und die Probleme, bei Ihrem direkten Vorgesetzten abzuladen: Lassen Sie es sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich über Gebühr aufregen oder defensiv werden, ist groß. Atmen Sie lieber tief durch und denken Sie daran, dass es ihr Mitarbeiter oder ihre Mitarbeiterin nicht böse meint, sondern einfach nur Schwierigkeiten mit dem Timing hat.

Leisten Sie Starthilfe

Manchmal reicht es, wenn Sie Ihrem unzuverlässigen Mitarbeiter klar sagen, was die Situation verbessern würde. In anderen Fällen müssen Sie jedoch mehr tun, um die Schwierigkeiten aus dem Weg zu schaffen.

Um Ihrem Mitarbeiter zu helfen, sein Zeitmanagement in den Griff zu bekommen, sollten Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

Erarbeiten Sie gemeinsam mit ihm Prioritäten für seine Arbeit

Brainstormen Sie mit ihm zusammen, in welche Richtung es gehen soll

Legen Sie Zwischenziele fest

Erledigen Sie einen Teil der Arbeit mit ihm gemeinsam

Verteilen Sie einige Aufgaben an andere Mitarbeiter

Verlangen Sie tägliche Berichte über die geplanten und durchgeführten Maßnahmen

Auch wenn Ihnen dies vielleicht aufwendig erscheint: Die Mühe lohnt sich. Wie ich in der Praxis immer wieder erlebe, hilft es ungemein, wenn Aufgaben von Anfang an so strukturiert sind, dass die Mitarbeiter sie erfolgreich lösen können. Es hilft ihnen zudem dabei, ihren Elan aufrechtzuerhalten, bis das Projekt abgeschlossen ist.

Erkennen Sie Fortschritte an

Wenn Sie bemerken, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht, sollten Sie selbst kleine Fortschritte würdigen. Vielleicht befürchten Sie, dass zu schnelles positives Feedback dazu führt, dass der Mitarbeiter wieder in alte Muster zurückfällt, bevor alle Aufgaben erledigt sind. In der Regel ist jedoch das Gegenteil der Fall: Positives Feedback trägt dazu bei, Selbstvertrauen und Motivation zu stärken und kann zu immer besseren Ergebnissen anspornen.