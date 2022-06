Gerhardt blickt selbst auf eine Karriere mit vielen Wechseln zurück, hat unter anderem bei den Mobilfunkern Vodafone und E-Plus und dem TV-Sender ProSiebenSat1 gearbeitet. Ihrer Karriere hat das nicht geschadet, im Gegenteil: 2017 kehrte Gerhardt zu einem ihrer alten Arbeitgeber (Telefónica) zurück, und rückte dort in den Vorstand auf. Davor hatte sich die Managerin eine einjährige Auszeit genommen, um an der Stanford Universität in Kalifornien ein Führungskräfteprogramm zu absolvieren und einen besseren Blick auf ihre eigenen Wünsche zu bekommen, sagt sie: „Am wichtigsten ist es, seine Karriere selbst in die Hand zu nehmen, sich regelmäßig Auszeiten zu nehmen, um zu reflektieren: Bin ich eigentlich noch am richtigen Platz?“