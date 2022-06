Was steckt dahinter? Grundsätzlich will der Verstand beschäftigt werden. Wir empfinden Langeweile , wenn wir Aufgaben erledigen, die uns nicht genügend fordern. Das führt dazu, dass wir diese Aufgaben gar nicht erst zu Ende bringen. Wenn es jedoch eine zweite Tätigkeit gibt, in die wir uns nebenbei vertiefen können, kann das zur optimalen Belastung führen, was die Langweile verringern und die Ausdauer erhöhen kann. Viele Menschen zeigen davon bereits ein intuitives Verständnis in ihrem persönlichen Leben - das Hören von mitreißender Musik oder Podcasts im Fitnessstudio ist ein großartiges Beispiel für diese gezielte Ablenkung in der realen Welt.