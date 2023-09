Wenn sie nur lange und intensiv genug nachdenken, so hoffen viele, kommt der Geistesblitz, der ihnen ihre Zukunft aufzeigt. Allerdings besteht hier das Risiko, in Tagträumen zu verharren. Es scheint paradox, doch Selbstreflexion funktioniert am besten im Austausch mit anderen. Schon jemandem davon zu erzählen, was Sie vorhaben oder warum Sie sich eine Veränderung wünschen, kann Ihre Gedanken ordnen. Außerdem stellt Ihr Gegenüber Fragen, gibt Ihnen Antworten und Mitgefühl und teilt seine Erfahrungen – all das kann Sie inspirieren und bringt Sie Ihrem Ziel näher, sich beruflich neu zu erfinden.