Resilienz

Auch Resilienz spielt eine wichtige Rolle, um selbst in stressigen Situationen vernünftig handeln zu können. Gerade in dieser Zeit, wo eine Krise der anderen folgt, ist es für Führungskräfte wichtig, belastbar zu sein. Harvard-Professor Joshua D. Margolis und sein Co-Autor Paul G. Stoltz beschreiben in ihrem Artikel "So werden Sie belastbarer " psychische Resilienz als die Fähigkeit, rasch und konstruktiv auf Krisen zu reagieren. Führungskräfte können ihrer Ansicht nach ihre Resilienz stärken, in dem sie hinterfragen, wie sie mit Krisen umgehen.

Viele Menschen fühlen sich bei negativen Ereignissen überwältigt und nehmen automatisch die Perspektive des hilflosen Zuschauers ein. Wut, Angst oder Verwirrung übernehmen die Regie. Sie suchen nach Antworten auf die Frage, warum diese negative Situation entstanden ist. Resiliente Führungskräfte betrachten solche Situationen ganz anders und nehmen eine praxisnahe Denkweise ein: Sie überlegen sich, wie sie in dieser neuen Situation weiterkommen. Die Autoren empfehlen daher, Krisen nach vier Themenbereichen hin zu analysieren: Kontrolle über die Situation, Einfluss darauf, die Tragweite der Situation und ihre Dauer. Die Übung der präzisen Fragestellung in diesen vier Bereichen erhöht Ihre Resilienz.