Die Pandemie hat den strengen Dresscodes in Banken, Verwaltungen und Industriekonzernen womöglich den Todesstoß versetzt – das ist das Ergebnis einer Studie der Management- und Technologieberatung Bearing Point. So können sich nur noch 2 Prozent der Büromenschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorstellen, nach ihrer Rückkehr ins Büro jeden Tag mit Krawatte oder Halstuch am Schreibtisch zu sitzen. 62 Prozent dagegen wollen weiterhin am Arbeitsplatz T-Shirt oder Sweater tragen.