Was würde passieren, wenn Sie Neugier zeigen würden, anstatt zu versuchen, Ihr Gegenüber zu widerlegen? Was wäre, wenn Sie das "aber" durch eine Nachfrage oder Bitte um Erläuterung ersetzen würden? "Erzählen Sie mehr darüber. Ich möchte Ihre Perspektive so gut wie möglich verstehen." Oder "Warum glauben Sie, dass wir bei diesem Thema immer so emotional werden?" Oder "Offensichtlich beschäftigt das Problem uns beide sehr. Was ist es, was Sie daran besonders wichtig finden?"

Die Gründe für die Argumente und die dahinterliegenden Überzeugungen verstehen zu wollen, zeugt von Aufgeschlossenheit und Empathie. Zudem gibt es Ihrem Gegenüber mehr Redezeit – die Währung einer jeden Debatte – und verhindert so oft Konflikte.

Ich beobachtete ein angespanntes Meeting, in dem der Leiter der Kundenbetreuung leidenschaftlich argumentierte, dass sein Team die Kunden des neu eingeführten Produktes betreuen müssten. Der Rest der Teilnehmenden sah dies anders. Schließlich entgegnete die Führungskraft, die das Meeting leitete: "Tom, offensichtlich liegt dir das Thema sehr am Herzen. Mir würde es helfen zu verstehen, warum das so ist."

Tom gestand daraufhin ein, dass es vor allem Angst und Sorgen waren, die ihn umtrieben. Das Unternehmen hatte begonnen, hochwertigere Produkte herzustellen, die weniger Unterstützung vonseiten des Vertriebs benötigten. Er befürchtete deshalb, dass das Unternehmen seine Abteilung verkleinern und vielen Mitarbeitenden kündigen würde. Wie sich herausstellte, waren Toms eigentliche Probleme Loyalität und persönliche Verantwortung für seine Angestellten.

Er rückte mit der Wahrheit heraus, weil jemand seine Emotionen als Signal für Unausgesprochenes erkannt und gezielt danach gefragt hatte. Dies führte dazu, dass später im Gespräch nach neuen Aufgaben für die Mitarbeiter in der Kundenbetreuung gesucht wurde.