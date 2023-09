Das ist ganz normal, sagt Amy Gallo, Redakteurin der Harvard Business Review: Die Komplexität zwischenmenschlicher Beziehungen ist immens und kein Mensch ist perfekt. Basierend auf ihrem Buch "Getting Along: How to Work with Anyone (Even Difficult People)" hat sie sieben Strategien entwickelt, die helfen, zu seinem besseren Selbst zurückzufinden.