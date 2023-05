Wie haben Sie sich während Ihrer Tourneen auf Ihre Auftritte vorbereitet?

Ich habe in der Regel eine Stunde vorher gechantet. Ich habe mein Publikum visualisiert und dafür gebetet, dass ich an diesem Tag Menschen inspirieren und ihnen helfen kann, ihre Seelen aufzuladen. Für mich war es das Beste, auf der Bühne zu stehen – es ist ein großartiger Austausch von Energie. Danach fühlte es sich an wie ein Rausch aus Farbe, Licht, Freude und Visionen der vielen lächelnden Gesichter, die in meine Show gekommen waren. Aber natürlich hatten wir auch die üblichen Routinen und Soundchecks!

In den vergangenen Jahren überwanden Sie einen Schlaganfall und eine Krebserkrankung. Hat das eine neue Widerstandsfähigkeit erfordert?