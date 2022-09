"Die Tendenz der Wall Street, kurzfristiger Performance den Vorzug zu geben, hat leider eine Kultur befördert, die anfällig für kognitive Abkürzungen ist", erklären Rajagopalan und ihre Co-Autoren. Daher sollten CEOs bei Fragen der Selbstdarstellung eher einen weitsichtigen, nachhaltigeren Ansatz wählen. "Es ist nur natürlich, sich Anerkennung dafür zu wünschen, wenn alles gut läuft. Aber unsere Forschungen deuten darauf hin, dass sich ein wenig Bescheidenheit im Vorfeld auszahlt, sobald sich die Dinge zum Schlechteren wenden."

Quelle: Nandini Rajagopalan et al.: "Be careful what you wish for: CEO and analyst firm performance attributions and CEO dismissal", Strategic Management Journal, Oktober 2021