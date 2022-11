Wieder Freude an der Arbeit finden

Krisen wie die Coronapandemie zehren an den Mitarbeitern. Viele von ihnen sind vom durchgehenden Stress und der emotionalen Beanspruchung erschöpft. Auch in Unternehmen, denen es wirtschaftlich gut ergangen ist, haben Veränderungen dazu geführt, dass der Druck auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestiegen ist. Obwohl wir die Pandemie alle unterschiedlich erlebt haben, sind wir doch alle von Verlust und Trauer betroffen. Viele von uns fühlten sich in den vergangenen Monaten unehrlich, wenn wir nach außen vermittelt haben, dass alles in Ordnung sei, obwohl es in Wahrheit anders in uns aussah. Das gilt ebenso für die aktuellen Krisen.