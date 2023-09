Tragen Sie für wichtige Langzeitprojekte Zeit in den Terminkalender ein, am besten immer zur selben Uhrzeit. Wer große Aufgaben regelmäßig angeht, bewältigt sie leichter.

Schaffen Sie es nicht, eine Aufgabe immer um die gleiche Uhrzeit zu erledigen, planen Sie sie nach einem festen Muster in den Tagesablauf ein, zum Beispiel nach dem Abarbeiten Ihrer E-Mails.

Schaffen Sie eine Gewohnheit, wie Sie neue Aufgaben angehen, damit Sie nicht immer wieder überlegen müssen, wo Sie diesmal beginnen. Nutzen Sie dafür Reverse Engineering: Erinnern Sie sich an eine schwierige Aufgabe, die Sie gut hinbekommen haben, und benennen Sie die Schritte, die Ihnen das ermöglicht haben. So finden Sie ein System, das zu Ihnen und Ihren Stärken passt.

2. Die Gefühle

Menschen versuchen, negative Gefühle zu vermeiden – auch bei der Arbeit. Doch wer seine Emotionen erkennt, ist auch in der Lage, sie zu kontrollieren. Was also genau fühlen Sie bei einer bestimmten Aufgabe: Angst? Langeweile? Ärger?