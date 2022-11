Philipp Lahm "Ich wusste, dass nichts dergleichen nachkommen würde"

Aber im Fußball zeigen sich die Ergebnisse für jeden sichtbar auf dem Platz. Ein Unternehmen ist komplexer.

Das stimmt. Deshalb habe ich zum Beispiel den Wochenrhythmus, in dem der Fußball weitgehend arbeitet und in dem sich Ergebnisse zeigen, auf mein Unternehmen übertragen. Auch dort fragen wir uns in der Regel wöchentlich: Wo stehen wir? Was haben wir geleistet, was hat nicht so gut geklappt? Wie können wir besser werden?