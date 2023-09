1. Erfassen Sie zunächst, wo es hakt.

Befragen Sie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team: Wie viel Zeit verbringen sie in Besprechungen und wie produktiv empfinden sie diese? Was macht die Meetings aus, die nicht als Zeitverschwendung erlebt werden? Wie viele Überstunden fallen an? Weitere zentrale Fragen finden Sie hier .