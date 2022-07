Kind: "Ich gehe heute nicht zur Schule. Ich habe keine Freunde."

Eltern: "Natürlich hast du Freunde! Du wurdest gerade erst zu Sallys Geburtstagsfeier eingeladen. Sprich heute in der Pause doch mal drei neue Kinder an."

Wenn Emotionen auf aufgabenorientierte und kritische Zuhörstile treffen, wie in dem Beispiel oben, verpassen wir womöglich wertvolle Gelegenheiten, die grundlegenden Werte und Bedenken zu verstehen oder sogar an verwertbare Informationen zu kommen. In diesen Situationen können Coaching oder das Geben falscher Zusicherungen wie "Du schaffst das schon" Menschen das Gefühl geben, nicht gehört zu werden.

3. Achten Sie darauf, wer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht

Über den Zuhörstil hinaus verlagert die Art und Weise, wie wir uns in die Erzählung des Sprechers hineinversetzen den Fokus der Gesprächsaufmerksamkeit. Wir gehen oft davon aus, dass das Einbringen unserer eigenen persönlichen Geschichten ein empathischer und die Beziehung fördernder Schritt ist, aber es verhindert die ganze Botschaft des anderen zu hören. Auch wenn das Unterbrechen Spaß machen kann, und manchmal hilfreich dabei sein kann die Verbindung zu fördern, riskieren Sie, wenn Sie es unbewusst tun, die Konversation weg vom Sprecher zu lenken, ohne sie wieder zurückzuführen. Wenn Ärzte beispielsweise in einem empathischen Versuch, eine Verbindung herzustellen, eine persönliche Bemerkung einwerfen, zeigen Untersuchungen, dass das Gespräch nur selten auf das Anliegen des Patienten zurückkommt.

Wenn sich ein Zuhörer der Auswirkungen seiner Zwischenrufe bewusst ist und neugierig auf die Botschaft des Sprechers bleibt, ist es möglich, den Fokus zu teilen, ohne dass die Botschaft des Sprechers verloren geht. Dies kann geschehen, indem ein persönlicher Gedanke geäußert wird und der Fokus dann wieder zurückkehrt:

Kollege A: "Ich brauche wirklich Urlaub."

Kollege B: "Ich bin gerade aus einem Resort in den Bergen zurückgekommen und es war sehr erholsam. Ich bin neugierig, was bei dir los ist. Hast du Lust zu reden?"

4. Passen Sie den Stil an das Ziel an

Mit zunehmenden Stressfaktoren werden unsere exekutiven Funktionen und die kognitive Flexibilität strapaziert, sodass es schwieriger wird, von unserem Standard-Hörstil abzuweichen. Das ist okay. Auf den Sprecher und die Ziele fokussiert zu bleiben, wird Ihnen helfen, sich auf die Bedürfnisse der Situation anzupassen. Wenn ein Arzt auf einen ängstlichen Patienten mit Bestätigung und Neugier reagiert, so kann er wertvolle Informationen erfassen und effektiver auf die Bedürfnisse des Patienten eingehen:

Patientin: "Ich habe Angst vor der Behandlungsmethode."

Arzt: "Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen sehr gering ist, ist es normal Angst zu haben. Es ist ein großer Eingriff. [Pause.] Wovor haben Sie am meisten Angst?"

Der erste Impuls des Arztes ist es, mit Beruhigung zu reagieren und Daten zu Ergebnissen zu liefern. Es mag sich unnatürlich anfühlen, dies ganz aufzugeben. Wenn man die ausgedrückten Emotionen anerkennt und erforscht, ist die Chance größer, dass der Patient sich gehört und bestätigt fühlt.

Der Arzt erfährt vielleicht, dass die Patientin bei ihrem letzten Eingriff einen gefährlichen Herzrhythmus entwickelt hat oder dass ihr Bruder kürzlich einen Eingriff hatte, der zu einem Schlaganfall führte. Abgesehen davon, dass der Patient das Gefühl hat, gehört zu werden, würde das Wissen um Komplikationen die Art und Weise, wie der Arzt vor und während des Eingriffs mit dem Patienten umgeht, grundlegend verändern.

5. Fragen Sie: Habe ich etwas übersehen?

Es kann schwierig sein, die Gesprächsziele zu bestimmen, wenn der Sprecher, der das Gespräch beginnt, nicht weiß, was er sich davon erhofft. Unklarheit über die Ziele, Unsicherheit über das Teilen von Verletzlichkeit, ungeprüfte Emotionen und logistische Zwänge können Teil des Entdeckungsprozesses sein. Da wir diesen Prozess durch die Art und Weise, wie wir zuhören, wesentlich mitgestalten, sollten wir uns überlegen, ob das laufende Gespräch produktiv zu sein scheint und was wir möglicherweise übersehen.

Wenn man sich ein paar Sekunden zum Innehalten und Nachdenken nimmt, bevor man automatisch antwortet, kann das helfen eine subtilere, wichtigere Möglichkeit zu offenbaren. Eltern, die vielleicht eher das langfristige Ziel verfolgen, eine enge Beziehung zum Kind aufrechtzuhalten, sollten vermutlich beziehungsorientiert an die Situation gehen:

Kind: "Ich gehe heute nicht zur Schule. Ich habe keine Freunde."

Eltern: "Das ist ein schwieriges Gefühl. [Pause.] Möchtest du darüber reden?"

Dem Drang zu widerstehen, zu beruhigen oder Lösungen anzubieten und mehr Details zu erfragen, um besser zu verstehen, was sich hinter einer belastenden Aussage verbirgt, ist eine nützliche Technik des analytischen Zuhörens. Sie kann in ein Gespräch eingebaut werden, wenn keine dringenden Entscheidungen anstehen.

Die Auswirkungen von besserem Zuhören

Denken Sie noch mal an den nervösen Mitarbeiter, der sich auf eine Präsentation vorbereitet hat. Was würde passieren, wenn der Vorgesetzte stattdessen in etwa so reagiert hätte:

Mitarbeiter: "Ich mache mir Sorgen wegen meine Präsentation vor dem Board."

Vorgesetzter: "Ich war auch nervös, als ich die ersten Male präsentiert habe. Worüber machen Sie sich genau Sorgen?"

Diese Antwort, die sich so sehr von dem ursprünglichen Kommentar unterscheidet ("Oh, Sie werden das super machen. Ich habe Jahre gebraucht, bevor ich präsentieren konnte, ohne nervös zu sein.") zeigt dem Mitarbeiter, dass der Vorgesetzte die Sorgen gehört hat.

Das Experimentieren mit der Art und Weise, wie wir zuhören, festigt unsere aktive Beteiligung in Gesprächen. Es erweitert den Raum für andere, offenbaren zu können, was ihnen wirklich wichtig ist, und kann sogar effizienter sein, wenn wir bewusster zum Kern der Sache vordringen können. Indem wir bewusst neue Wege des Zuhörens beschreiten, bauen wir Beziehungen auf, verstehen andere und können besser zusammenarbeiten und Probleme lösen.