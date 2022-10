Jerry Rice "Ich habe einfach härter gearbeitet als alle anderen"

In den ersten Spielen der Vorsaison wollte ich unbedingt zeigen, was ich konnte – und übertrieb es damit. Ich ließ Bälle fallen, die Medien fielen über mich her, und die Fans buhten mich aus. Die Leute fragten sich: "Warum hat Bill Walsh diesen Kerl unter Vertrag genommen?" Also hielt ich kurz inne und sagte zu mir selbst: "Schau mal, du kannst fangen. Du kannst rennen. Du verdienst es, hier zu sein." Trotzdem brauchte ich eine Weile, bis ich mich angepasst hatte. Dabei halfen mir Coach Walsh und einige großartige Spieler wie Joe Montana, Dwight Clark, Freddie Solomon und Ronnie Lott. Sie sagten mir: "Du wirst der beste Receiver überhaupt sein. Das sehen wir an deinem Training. Arbeite einfach weiter und bring das, was du kannst, mit aufs Spielfeld: am Sonntag, am Montag, bei Play-offs und Superbowls."