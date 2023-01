Dieses Phänomen ist nicht auf Laborbedingungen beschränkt. Ähnliche Effekte sind auch in der Realität zu beobachten. Als Taylor Swift zum Beispiel versuchte, in politischen Fragen neutral zu bleiben, erntete sie viel Misstrauen . Das veranlasste sie schließlich dazu, direkter zu kommunizieren . Bob Chapek, Vorstandsvorsitzender von Disney, geriet ebenfalls in Schwierigkeiten . Er hatte kurzzeitig versucht, sich nicht zu dem "Don't Say Gay"-Gesetz in Florida zu äußern (was die Liberalen verärgerte, die gegen das Gesetz waren). Anschließend verpflichtete er sich halbherzig, gegen das Gesetz vorzugehen (was allerdings die Konservativen verärgerte, die das Gesetz unterstützen).