Dieser Moment war deshalb so erfolgreich, weil er eine Überraschung darstellte. Seine Zuhörer hatten eine Standard-Powerpoint-Präsentation erwartet – mit Grafiken und Daten. Was sie stattdessen bekamen, war eine intuitive Einführung in das Thema, ein eindringliches Erlebnis, das ihre Emotionen ansprach.

Unerwartete Momente ziehen die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, denn das menschliche Gehirn langweilt sich schnell. Der Neurowissenschaftler A. K. Pradeep meint dazu: "Das Erkennen von Neuem ist ein fest verdrahtetes Überlebenswerkzeug, das alle Menschen teilen. Unser Gehirn ist darauf trainiert, nach etwas Brillantem und Neuem Ausschau zu halten, nach etwas, das auffällt. Nach etwas, das köstlich aussieht."

Tipp: Liefern Sie Ihrem Publikum etwas Besonderes.

5. Üben, üben, üben

Die meisten Redner üben nicht annähernd so viel, wie sie sollten. Sicher, sie gehen ihre Folien im Vorfeld durch. Aber sie üben das Reden nicht bewusst genug, um wirklich zu glänzen.

Malcolm Gladwell hat die "10.000-Stunden-Regel" als Maßstab für herausragende Leistungen berühmt gemacht. Diese besagt, dass 20 Stunden Übung pro Woche über ein Jahrzehnt hinweg jeden zu einem Meister auf seinem Gebiet machen können. Sie haben zwar nicht annähernd so viel Zeit, um Ihre nächste Präsentation zu üben. Aber es steht außer Frage, dass die größten Redner der Welt die Zeit investiert haben, um nicht nur gut, sondern großartig zu werden.

Denken Sie an Martin Luther King Jr. Seine berühmtesten Reden entstanden nach jahrelangem Üben – und genau dieses Maß an Beherrschung gab King das Bewusstsein und die Flexibilität, eine fortgeschrittene Redetechnik anzuwenden: die Improvisation. Auf den Stufen des Lincoln Memorials improvisierte King den denkwürdigen Teil seiner Rede, die heute als "Dreamspeech" bekannt ist. Als er mit dem Refrain "I have a dream" begann, waren die anwesenden Pressevertreter verwirrt. Diese Worte waren in dem offiziellen Entwurf der Rede nicht enthalten. King erkannte die Stimmung seines Publikums und kombinierte in diesem Moment Worte und Ideen, die er in früheren Reden geäußert hatte.

Man geht davon aus, dass King zu Lebzeiten 2500 Reden gehalten hat. Wenn wir zwei Stunden Schreib- und Probenzeit für jede einzelne Rede ansetzen (und in vielen Fällen verbrachte er viel mehr Zeit damit), kommen wir vorsichtig geschätzt auf 5000 Übungsstunden. Highschool-Debatten und Hunderte von Predigten sind in dieser Zählung noch gar nicht berücksichtigt. Im August 1963 hatte King locker 10.000 Übungsstunden erreicht.

Tipp: Investieren Sie Zeit und Training, um wirklich herausragend zu werden.

Unterschätzen Sie niemals die Macht guter Kommunikation. Sie kann Ihnen helfen, Ihren Traumjob zu bekommen, Investoren für Ihre Idee zu gewinnen oder Ihr Ansehen innerhalb Ihres Unternehmens zu steigern. Es gibt zwar viele gute Redner auf der Welt, aber die oben genannten Tipps sind der erste Schritt, um sich von der Masse abzuheben. Heben Sie sich ab, indem Sie die Person sind, die immer und immer wieder etwas Großartiges vortragen kann.