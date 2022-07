Autorinnen

Liz Fosslien

ist Head of Content bei Humu, einem Unternehmen, das Teams zu einer produktiven Zusammenarbeit verhilft. Sie ist Co-Autorin des Buches "No Hard Feelings: The Secret Power of Embracing Emotions at Work".

Molly West Duffy

ist Expertin und Beraterin für Organisationsentwicklung. Sie war Leiterin der Abteilung für Organisationsdesign beim Innovationsunternehmen IDEO und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Harvard Business School. Sie Mitautorin der Bücher Big Feelings: How to Be Okay When Things Are Not Okay und No Hard Feelings: The Secret Power of Embracing Emotions at Work.