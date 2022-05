Kartoffelchips gibt es angeblich nur, weil sich jemand über zu dicke Bratkartoffelscheiben beschwerte. Der Wirkstoff für Viagra wurde entdeckt, als Männer, die wegen Herzerkrankungen behandelt wurden, eine unerwartete Nebenwirkung erlebten. Nun könnte man sagen: Zufälle, die sich nicht gezielt herbeiführen lassen.

Christian Busch, Professor an der Universität von New York, ist anderer Meinung. Er untersucht glückliche Zufälle (Serendipität) und sieht in ihnen einen aktiven Prozess, den wir beeinflussen können. "Wir haben in unserer Forschung festgestellt, dass Menschen, die sehr erfolgreich sind, sich vor allem in einem Punkt von anderen unterscheiden", sagt Busch. "Sie machen etwas aus dem Zufall." Aus verbrannten Kartoffeln, die dünner als gewöhnlich geschnitten sind, kreieren sie ein neues Gericht. Oder sie nutzen eine unerwartete Begegnung für ein Gespräch und lernen so zufällig einen Investor für ihr Start-up kennen.

Im Podcast Team A erklärt Busch, wie jeder und jede seinem Glück sprichwörtlich auf die Sprünge helfen kann. "Wir können uns darauf ausrichten, mehr positive Zufälle, Freude und Erfolg in unser Leben zu ziehen", sagt er. Menschen, die viele glückliche Zufälle erlebten, seien vor allem gut darin, Anknüpfungspunkte zu schaffen. Ein Unternehmer, der sich nicht nur mit seiner Funktion vorstellt, sondern sagt: "Ich bin Technologieunternehmer. Gerade lese ich das Buch »Die Wissenschaft der Psychologie«. Und ich liebe es, am Abend Klavier zu spielen" gäbe seinem Gesprächspartner drei Möglichkeiten, um einzuhaken: "Der andere Mensch könnte antworten: Was für ein Zufall, das Buch lese ich auch gerade", sagt Busch. "Oder: Meine Schwester unterrichtet an der Uni in Hamburg zum Thema Psychologie des Designs. Du solltest unbedingt mal vorbeikommen."

Wie Busch mit einem Geldschein auf der Straße und einem vermeintlichen Investor im Café die Fähigkeit zum glücklichen Zugreifen misst und wie Sie selbst ihr berufliches Glück in die Hand nehmen können, hören Sie in der neuen Folge des Podcasts Team A.

