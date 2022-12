"Das geht nicht", widersprach ich, "ich brauche unbedingt eine halbe Stunde, um mein Konzept zu erklären, denn nur vor diesem Hintergrund sind meine Ausführungen über Intel verständlich." Nachdem ich meine Ideen zehn Minuten lang erläutert hatte, unterbrach Grove mich: "Okay, okay, ich habe Ihr Konzept schon verstanden. Jetzt erklären Sie uns bitte, was das für Intel bedeutet."